معروف: هناك تلاعب بالأسعار من بعض التجار.. هذا ما يتعلق بمجمدات اللحوم البيضاء

رام الله - دنيا الوطنأكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن لجنة متابعة العمل الحكومي، عملت على تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع من خلال التسهيلات التي قدمتها للتجار، معلنا أن تم دخول شهر رمضان المبارك، وهناك توفر لسلع والمواد الغذائية في السوق المحلي.وأعلن معروف في تصريحات عبر قناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ثبت بأن هناك تراعب من بعض التجار في الأسعار، لافتا إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم عمل 43 محضر ضبط للتجار المحتكرين، وتقديم 21 من التجار للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.وقال: "لجنة متابعة العمل الحكومي عملت على إعفاء مجمدات اللحوم البيضاء من الضرائب طيلة شهر رمضان المبارك، وخلال الأسبوع القادم ستنخفض الأسعار وستعود إلى طبيعتها في السوق المحلي".وأضاف معروف: "حتى لا تتكر الأزمة لا يفتح باب الاحتكار، (الأعلاف والبيض المخصب) هذين الأمرين عنوان العمل الحكومي الذي سعى إلى فتح باب آخر من أجل إدخالهم عبر جمهورية مصر، وسيتم إدخال 10 آلاف طن".وفي السياق ذاته، أكد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، أن هناك حالة غلاء عالمي في ظل مشكلة امتدادات الحبوب بسبب الحرب الروسية والأكرانية، منوها إلى أن قطاع غزة جزء من العالم، ولكن حتى اللحظة فإن نسبة التغير من 9 الى 11%، وإذا ما قورنت بأقرب الجغرافيات فهي أقل، حيث وصلت هناك إلى أكثر من 20%.