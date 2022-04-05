انخفاض أسعار الوقود في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان)، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الوقود في إسرائيل ستنخفض بحوالي 50 أغورة للتر الواحد.وبحسب القناة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن تخفيض الأسعار سيتم من ضريبة "البلو" المفروضة على أسعار الوقود، حيث تبلغ قيمة هذه الضريبة حاليًا أكثر من ثلاثة شواكل للتر الواحد (3.13).وقال ليبرمان في مؤتمر صحفي: إن "الهدف هو تخفيض أسعار الوقود بشكل فوري، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التقنية اللازمة، من بينها مصادقة لجنة المالية".وأوضحت القناة أن قرار خفض أسعار الوقود سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة لجنة المالية البرلمانية عليه.وأضافت أنه سيتم خفض الضرائب لمدة ثلاثة أشهر، ثم ستتم دراسة إمكانية الاستمرار بذلك من عدمه.