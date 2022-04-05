شؤون فلسطينية

بينيت": سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

بينيت": سنواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت"، أن حكومته ستواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلت عنه إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء.

وقال "بينيت" في تصريحات له، إنه "لن يكون هناك تجميد للاستيطان في الضفة"، مشيرا إلى أن أجهزة أمن الاحتلال رصدت أكثر من 15 عملية مقاومة خطط لتنفيذها الفلسطينيون خلال الفترة الأخيرة في الضفة والقدس والداخل المحتل عام 48. 

واعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، عن دفع أعداد كبيرة من جيش الاحتلال إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد 3 عمليات مقاومة أدت لمقتل 11 مستوطنا.

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