طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (6 نيسان/ أبريل).وقالت الوزارة، إن السفر للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/16)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/14)وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وشددت الوزارة على، ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.