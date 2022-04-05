شؤون فلسطينية

روحي فتوح يطلع رئيسي مجلسي النواب والأعيان الأردنيين على تطورات القضية الفلسطينية

روحي فتوح يطلع رئيسي مجلسي النواب والأعيان الأردنيين على تطورات القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في لقاءين منفصلين، على آخر التطورات التي تشهدها دولة فلسطين.

وقال فتوح، عقب اللقاءين، إن الزيارة تهدف إلى تنسيق المواقف البرلمانية بين الأردن وفلسطين، والمبنية على وحدة الموقف السياسي بين القيادتين الفلسطينية والأردنية.

وبين أنه أطلع الجانب الأردني على آخر التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، والمخاطر التي يتعرض لها شعبنا، خاصة التوسع الاستيطاني.

وثمن فتوح الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب الأردني، سواء من خلال البرلمان العربي، أو من خلال الاتصالات التي يقوم بها، لشرح أبعاد القضية الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أكد الدغمي وقوف الأردن إلى جانب شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفي نضاله من أجل قيام دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وأدان الدغمي الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن الخطر الأكبر يتمثل في زيادة رقعة الاستيطان.

وقال إن لقاء اليوم تناول العلاقات الثنائية بين برلماني البلدين الشقيقين وآخر المستجدات وتطورات القضية الفلسطينية.

من جهته، أكد الفايز أن الأردن سيبقى الأقرب إلى فلسطين وشعبها، وسيبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وقال الفايز إن أية مشاريع تسوية للقضية الفلسطينية لا تقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ولا تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، هي حلول عدمية ومرفوضة.

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