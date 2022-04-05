الأولمبياد الخاص الدولي يدعو فلسطين للمشاركة في أول مؤتمر افتراضي عالمي للشباب القادة



سوف يتعلم المشاركون كيف غيّرت الجائحة حياة الشباب في كافة أنحاء العالم. وأدت الى افتقار التواصل الاجتماعي بين الشباب مع ومن دون إعاقة فكرية توقيف التعليم، تقليل فرص العمل، ظهرت مشاكل في الصحة العقلية.. كذلك سوف يفهم المشاركون كيفية تعريف القيادة، يتعلمون مهارات وأساليب جديدة، إيجاد فرص لخلق ممارسات قيادية أكثر دمجاً، والتواصل من خلال قوة الرياضة لتمكين الدمج كذلك تأمين للشباب الأدوات اللازمة للتفوق رقمياً. أخيراً سيتعلم المشاركون كيف يمكنهم الدفاع عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).



وأشار المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بأننا دائما في المنطقة نكون شديدي الحرص على مشاركة برامج المنطقة في المؤتمر العالمي للشباب القادة سواء في الالعاب العالمية الصيفية أو الشتوية ، وكان المؤتمر الماضي الذى أقيم بأبوظبي عام 2019 على هامش الألعاب العالمية شهد مشاركة شباب من 7 دول من المنطقة هم مصر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والمغرب وسوريا والإمارات شاركوا الى جانب شباب من 35 دولة.



وأضاف "كانت هذه المشاركة من منطلق حرصنا لما يمثل الشباب من أهمية أننا نقيم مؤتمرات مماثلة على المستوى الإقليمي، كما تقيم البرامج مؤتمرات محلية مشابهة، إلا أن مؤتمر أبوظبي كان شديد الأهمية لأنه جاء مواكبًا لما نقوم به من الدعوة للدمج وقبول الآخر من خلال الرياضات الموحدة والتي يشارك فيها ذوي الإعاقة الفكري إلى جانب أقرانهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الشباب سواء شباب المدارس أو الجامعات يمثلون ركنا مهما في ذلك، ومن هنا كان الحرص على المشاركة في هذا المؤتمر العالمي لما يمثله من أهمية لاكتمال ما نقوم به نحو الدمج وقبول الاخر، ومن هنا يأتي أهمية هذا المؤتمر العالمي الافتراضي الأول" .



وكان قد شارك في المؤتمر الماضي كل الأرجنتين والبوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بوركينا فاسو ،كندا ،تشيلي ،الصين ،الصين تايبيه ،ساحل العاج ،قبرص ،فنلندا ،ألمانيا ،اليونان ،هونغ كونغ ،الهند ،إندونيسيا ،إيطاليا ،كينيا ،ماكاو ،موريشيوس ،المكسيك ،الجبل الأسود ،باكستان ،رومانيا ،روسيا ،السنغال ،صربيا ،سنغافورة ،تنزانيا ،الولايات المتحدة الأمريكية، زيمبابوي.























رام الله - دنيا الوطنوجه الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا دعوة رسمية للأولمبياد الخاص الفلسطيني من أجل المشاركة في أول مؤتمر افتراضي عالمي للشباب القادة.وسوف تجمع هذه القمة بين الشباب القادة للأولمبياد الخاص مع ذويهم من الشباب دون إعاقة فكرية من جميع أنحاء العالم في حدث عالمي افتراضي يقام لمدة يومي 20-21 آيار/مايو 2022.وصرحت مروة رمضان المنسق الإقليمي لبرنامج الشباب القادة بأن المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي قد حرص أن يكون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كعادتها تمثيلا ومشاركة مشرفة، حيث تم توجيه دعوة رسمية لكافة برامج المنطقة من أجل المشاركة في هذا المؤتمر والذي يناقشإمكانية خلق فرص للتواصل الاجتماعي بين الشباب مع ومن دون إعاقة فكرية.