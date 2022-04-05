في يوم الطفل الفلسطيني..كتلة التغيير والإصلاح: إمعان الاحتلال في استهداف الطفولة الفلسطيني إرهاب





وبحسب البيان، فإن ذكرى يوم الطفل تأتي وما تزال سلطات الاحتلال ترتكب عشرات الانتهاكات بحق المعتقلين الأطفال كالتعذيب النفسى والجسدى ، اذ سجل استشهاد 78 طفلا فلسطينيا

خلال عام ،فيما لا زال 160 آخرين يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني ناهيك عن استمرار سياسة التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحياناً بالكلاب ، واستخدام وسائل مروعة بحق القاصرين كالخداع والوعود الكاذبة ، والمعاملة القاسية ،

والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة ، والعقابات بالغرامات المالية والعزل الانفرادى واستخدام القوة ، والاحتجاز في أماكن مرعبة والتفتيشات الاستفزازية .



وتابع البيان: "إن استمرار اعتقال الاطفال الفلسطينيين يعد جريمة صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية الأطفال القاصرين والتي تدعو لضمان وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية ،كل ذلك على مرأى ومسمع العالم الظالم الذي يزعم رعاية حقوق الانسان وحماية الطفولة البريئة".



ودعت الكتلة كل المنظمات الدولية والحقوقية للعمل الجاد على إنقاذ حياة الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون معاناة كبيرة سواء فقدان العناية الصحية والنفسية واستمرار احتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود فى كثير من الأحوال.





ويصادف الخامس من نيسان من كل عام ذكرى يوم الطفل الفلسطيني الذي ما يزال يعاني جراء جرائم الاحتلال المستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين في استهداف صهيوني عنصري بشع لتدمير واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية.





وأضاف البيان: "إننا ندق ناقوس الخطر في يوم الطفل الفلسطيني الذي يشكل مناسبة مهمة لتذكير العالم بمعاناتهم في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الذي ينتهك بشكل صارخ حقوقهم من خلال استهدافهم المتعمد والممنهج بنيرانه وهدم بيوتهم وحرمانهم من التعليم بهدم المدارس أو اقتحامها واستهداف الطلبة فيها".





وأكدت القائمة في بيانها أن ممارسات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين تستوجب من المجتمع الدولي التحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لهم وضمان العيش بحرية وكرامة كسائر

أطفال العالم.



قالت كتلة التغيير والإصلاح في بيان لها إن إمعان الاحتلال في استهداف الطفولة الفلسطينية إرهاب بشع وعنصرية مقيتة.