شؤون فلسطينية

بمناسبة يوم الطفل.. الضمير: الطفل الفلسطيني يواجه موجة كبيرة من الاستهداف الإسرائيلي

بمناسبة يوم الطفل.. الضمير: الطفل الفلسطيني يواجه موجة كبيرة من الاستهداف الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت مؤسسة الضمير، اليوم الثلاثاء، السياسة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار ممارسة استهداف الأطفال إما بالقتل أو الجرح أو الاعتقال أو التعذيب.  

وعبرت مؤسسة الضمير، عن تضامنها الكامل مع الأطفال الفلسطينيين، مطالبةً المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها والعمل الجدي والحقيقي لضمان الحماية الكاملة لحقوق الطفل الفلسطيني.

ودعت إلى وقف سياسة الاستهداف المباشر لهم، بالإضافة للضغط من قبل المؤسسات الدولية على الاحتلال الاسرائيلي للإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال.

كما وطالبت مؤسسة الضمير، السلطة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بواقع الطفولة الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية "حقوق الطفل" والعمل على معالجة كل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية. 

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