لجنة الانتخابات تعلن اعتماد النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء، اعتماد النتائج الرسمية التي أعلنت يوم 27 آذار كنتائج نهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، وذلك بعد انتهاء مرحلة الطعون لدى محكمة قضايا الانتخابات، والتي لم تؤثر على نتيجة الانتخابات.وخلال فترة الطعون، قُدم للمحكمة أربعة طعون على النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنتها اللجنة يوم 27 آذار الماضي، وقررت المحكمة رد كافة الطعون المقدمة، وبهذا أصبحت النتائج نهائية ونُشرت من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات (www.elections.ps).هذا وقد سلمت اللجنة النتائج النهائية رسمياً إلى وزارة الحكم المحلي، متضمنة شهادات الفوز لكافة القوائم والمرشحين الفائزين في الهيئات المحلية التي جرت فيها اقتراع وعددها 50 هيئة محلية، كما سلمت اللجنة سابقاً للحكم المحلي شهادات فوز للهيئات المحلية التي فازت فيها قوائم بالتزكية وعددها 23.