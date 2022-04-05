غزة: مركز حقوقي يطالب باعتماد نظام جديد لترخيص المخابز

رام الله - دنيا الوطنأوصى مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة، بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية في كل مراحل المخصصة للتعامل مع عملية الإنتاج داخل المخابز في قطاع غزة، واعتماد نظام جديد لترخيصها يراعي كافة الاشتراطات اللازمة للعمال وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لهم، وضرورة إجراء الفحوصات الطبية الدورية والابتدائية للعاملين في المخابز والتشديد على ضرورة التأمين ضد إصابات العمل للعاملين فيها وتوفير أدوات السلامة المهنية لهم.جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة، بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، حول مسودة نظام ترخيص المخابز واشتراطات الصحة والسلامة داخل المخابز، بمشاركة أصحاب المخابز والعاملين فيها.وطالب بوجوب إقرار نظام ترخيص المخابز واشتراطات الصحة والسلامة داخلها، إضافة الى وجوب اتخاذ كافة الإجراءات لتصويب المخاطر الشائعة في المخابز حماية للعمال ودرء المخاطر عنهم، مشددا على خطورة عدم ترخيصها لما لذلك من آثار سلبية على ضمان تأمين العمال.وقدم المركز ملاحظاته القانونية على النظام بما يخص اشتراطات السلامة وبيئة العمل الأمنة، مستعرضا واقع العمل في المخابز والمخاطر فيها (شروط وظروف العمل) وإجراءات ترخيصها وسيناريوهات التعامل مع المخاطر.وعرض المركز مسودة نظام جديد لترخيص المخابز وإبراز دور الجهات الرسمية المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة في توعية العاملين.اختتام دورة تدريبية لمفتشي العملمن جهة أخرى اختتم المركز دورة تدريبية لتحسين قدرات مفتشي المؤسسات الرسمية والبلدية والمجالس المحلية في غزة استمرت مدة ثلاثة أيام، بمشاركة ٣٠ مفتش، بإشراف المدربين د. صباح ابو شرخ، ود. محمد المغير والمحامي علي الجرجاوي، وذلك بهدف تطوير قدراتهم في عملية الرقابة والتفتيش وانفاذ القانون على المصانع والورش وكافة أماكن العمل.وتناولت الدورة مواضيع حول المعايير الدولية للسلامة المهنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها ومخاطر بيئة العمل ودور المفتشين والمواد الخطرة وتحليل بيئة العمل والاشارات واللوحات الخاصة بالمخاطر وتصنيفها.