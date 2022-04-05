عثمان يكشف لـ "دنيا الوطن" سبب تأخر إصدار الموازنة العامة الخاصة بالدعم الأوروبي لفلسطين

كشف المتحدث بإسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم الثلاثاء، عن السبب الرئيس لعدم إصدار قيمة الموازنة العامة للسنوات الأربع المقبلة حتى اللحظة.



وقال عثمان في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، إن "موضوع إقرار الموازنة العامة مرتبط بإنهاء المشاورات الداخلية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سواء للوصول إلى تفاصيلها أو أوجه صرفها".



ويأمل أن يتم الانتهاء من ذلك بأسرع وقت ممكن والإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالموازنة العامة، مؤكداً أن جهودهم تنصب نحو استكمال كافة المراحل والإعلان عن قيمة الدعم وأوجه الصرف.



وفيما يخص مستفيدي "شيكات الشؤون الاجتماعية"، أوضح عثمان، أن "مخصصات الشؤون الاجتماعية ستكون ضمن الموازنة العامة للسنوات الأربع المقبلة"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعمه ولا يوجد قرار بوقف الدعم عن فلسطين بأي شكل من الأشكال.





والجدير بالذكر، أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة، الأمر الذي دفعها لصرف رواتب تصل لـ (80) % لموظيفها وجعلها تنتظر إقرار الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي في إطار الدعم الفلسطيني.

خاص دنيا الوطن- هاني الإمـام