شؤون فلسطينية

شاهد: "العمل" بغزة تسلم الدفعة الثانية من تصاريح العمل بأراضي عام 48

شاهد: "العمل" بغزة تسلم الدفعة الثانية من تصاريح العمل بأراضي عام 48
رام الله - دنيا الوطن
سلمت وزارة العمل بغزة، اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من تصاريح العمل في أراضي عام 48، والبالغ عددها 235 تصريحاً.

وكانت الوزارة أعلنت أمس عن استلامها الدفعة الثانية من تصاريح العمل في أراضي عام 48، من الشؤون المدنية وعددها 235 تصريح عمل ليصبح مجموع التصاريح المستلمة 405 تصريحاً.

وأضافت الوزارة: "تم في وقت سابق تسليم الشؤون المدنية عدد (3700) اسم مرشح وفق المعايير المعتمدة وحسب النسب السكانية للمحافظات، شاملة لأصحاب السجلات التجارية المسجلين سابقا لغرض العمل في الداخل المحتل".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم التصاريح غدا الثلاثاء من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة "SMS" لأصحاب التصاريح.


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