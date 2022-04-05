وزير العمل وممثلة كندا في فلسطين يبحثان سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع ممثلة كندا في رام الله روبن ويتلوفر والوفد المرافق لها، اليوم، سبل التعاون المشترك لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، التي تساهم في تعزيز وتقوية سوق العمل، من خلال حشد التمويل لتنفيذ الاستراتيجية.وأكد أبو جيش على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخاصة في ظل وجود الاحتلال وجائحة كورونا وما رافقهما من رفع نسبة البطالة في فلسطين وتدهور الاقتصاد، من خلال دعم تطوير سياسات وبرامج سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني، بهدف خفض معدلات البطالة والفقر.من جانبها، أشارت ويتلوفر إلى أهمية دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتنفيذها على أرض الواقع، معربة عن دعمهم للاستراتيجية من خلال مشاريعهم التي تتقاطع مع محاور الاستراتيجية ذات العلاقة بقطاع التدريب المهني والمشاريع الصغيرة من أجل تقوية سوق العمل الفلسطيني وفتح آفاقا جديدة للشباب للعمل.