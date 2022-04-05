بعد إصابة أسير بـ (كورونا).. تحويل كافة الأسرى المرضى للحجر في مستشفى الرملة

يذكر أن الأسير المريض المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد من ضمن الأسرى المتواجدين في مستشفى سجن الرملة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة ما يسمى مستشفى سجن الرملة، حولت كافة الأسرى المرضى والبالغ عددهم 17 أسيرا، الى الحجر بعد ظهور إصابة بفيروس (كورونا) في صفوفهم.وأكدت الهيئة ان الإصابة المؤكدة لأسير واحد فقط، وترفض إدارة السجن إعطاء اسمه لمحامي الهيئة، كما ترفض الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالموضوع.وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى المرضى، وان تسلل الفيروس إليهم نتاج إهمال طبي حقيقي من قبل العاملين في هذا المكان، والذي يفتقد لكافة الإمكانيات الصحية والحياتية والإنسانية.