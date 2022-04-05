المطران "حنا": ندعو كافة الأحرار في عالمنا للدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيتها العادلة



وقد رافقهم المطران في جولة داخل البلدة القديمة وصولاً الى كنيسة القيامة حيث أكد لهم بأن الفلسطينيين أصحاب قضية عادلة وهم يتعرضون لمحاولات هادفة للنيل من عدالة قضيتهم وتشويه نضالهم العادل وتجريمه وكذلك تصفية هذه القضية.



وأشار إلى أن ما تتعرض له مدينة القدس يعتبر وصمة عار في جبين الانسانية اذ ان مدينة القدس تتعرض لسياسات احتلالية هادفة لتزوير تاريخها وطمس معالمها.





وقال "بالنسبة الينا مدينة القدس هي مدينة لها مكانتها السامية في الديانات التوحيدية الثلاث ونحن نرفض بأن يستأثر احد بالقدس وان يدعي بأنها له دون سواه".





وأضاف "إنها مدينة التلاقي بين الاديان والحضارات ومن المفترض ان تكون مدينة السلام ولكنها ويا للاسف اليوم هي ابعد ما تكون عن السلام ، لان العدالة مغيبة فيها والفلسطينيون يتعرضون للسياسات الظالمة بهدف تهميش حضورهم والنيل من تاريخ وهوية مدينتهم المقدسة".





وتابع "نرفض العنصرية والكراهية بكافة اشكالها والوانها ونرفض ان يُضطهد وان يُستهدف اي انسان بسبب انتماءه الديني او العرقي او لون بشرته وما يحدث عندنا هو ان الفلسطينيون يُستهدفون لانهم فلسطينيون يتوقون للحرية والانعتاق من الاحتلال والعيش بحرية وكرامة".





وأضاف "إن الدفاع عن القضية الفلسطينية هو واجب انساني واخلاقي بالدرجة الاولى ونحن بدورنا نناشد كافة الاحرار في عالمنا بأن يكونوا الى جانب شعبنا في نضاله من اجل الحرية واستعادة الحقوق والثوابت الوطنية" .





















رام الله - دنيا الوطناستقبل المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم، وفدًا اعلاميًا سويسريًا والذين يقومون بجولة في الأراضي الفلسطينية، استهلوها بزيارة مدينة القدس وذلك للتعرف على معاناة شعبنا وما يتعرض له الفلسطينيون من استهداف .