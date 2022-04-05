شؤون فلسطينية

إحياءً ليوم الأرض.. فهد سليمان: مقبلون على استحقاقات كبرى تستدعي تحشيد القوى

إحياءً ليوم الأرض.. فهد سليمان: مقبلون على استحقاقات كبرى تستدعي تحشيد القوى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إننا "مقبلون على استحقاقات كبرى تستدعي تحشيد القوى وتعبئة الصفوف دفاعاً عن قضيتنا وحقوقنا وأرضنا، فالأرض هي محور الصراع بين الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني، وبين الحركة الصهيونية ومشروعها الاستعماري الاستيطاني، والأرض هي مهد حضارة شعبنا، ومسرح تاريخه، وميدان بلورة شخصيته الوطنية، وبناء مستقبله السياسي والاجتماعي، الحضاري والثقافي".

وكان سليمان يتحدث في ندوة شبابية، دعت لها أمانة اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) في سوريا، عقدت في قاعة الشهيد خالد نزال في مخيم اليرموك.

وأضاف: "ولأن صراعنا مع المشروع الصهيوني هو من أجل استعادة أرضنا، واستعادة هويتها الوطنية المعترف بها دولياً، فهو صراع مستدام، بيننا وبين الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل، لا يمكن أن يحسم بتسويات جزئية، بل بحل ناجز، يستند من خلالها الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير بحرية على كامل ترابه الوطني".

وعن القول إن الاهتمام بالقضية الفلسطينية قد تراجع على الصعيد الدولي والإقليمي وحتى العربي، دعا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية للتمييز بين أهمية القضية وبين مدى الاهتمام بها. وأكد أن أهمية القضية الفلسطينية لم تتراجع، فهي قضية ذات أبعاد دولية وإقليمية وعربية، لا يمكن لأحد أن يخرجها من دائرة هذه الأبعاد، وهي قضية كبرى مدرجة دائماً على جدول أعمال المؤسسات الدولية، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وغيرها.

وأضاف، أن الأمر بمدى الاهتمام بهذه القضية، هذا أمر غير ثابت، وللحركة الوطنية الفلسطينية ولشعبه الدور الأكبر في تعزيز مدى الاهتمام بالقضية على الصعد كافة، وإرغام الجميع على التعاطي معها كقضية مركزية ليس بالإمكان سوى التوقف أمامها.








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