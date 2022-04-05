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شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تعتقل المحافظ عدنان غيث

القدس: قوات الاحتلال تعتقل المحافظ عدنان غيث
محافظ القدس عدنان غيث
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محافظ القدس عدنان غيث.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في القدس، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله.

وكان المحافظ غيث كان، قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.

كما جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر آب/ أغسطس الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.

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