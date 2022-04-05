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شؤون فلسطينية

الزراعة والاقتصاد بغزة تكشفان إجراءاتهما الجديدة لضبط أسعار الدواجن والسلع الأساسية

الزراعة والاقتصاد بغزة تكشفان إجراءاتهما الجديدة لضبط أسعار الدواجن والسلع الأساسية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وكيل وزارة الزراعة، بغزة، أيمن اليازوري، اليوم الثلاثاء، حول إجراءات ضبط الأسعار ومنع الاحتكار للسلع الأساسية والدواجن في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي لوزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني بغزة، للكشف عن أخر التطورات الخاصة بمتابعة الأسواق المحلية وضبط تسعيرة السلع الأساسية والدواجن.

وتوقع اليازوري، انتهاء أزمة ارتفاع أسعار الدجاج في قطاع غزة في العشر الأوائل من رمضان، مضيفاً: "اتخذنا قراراً بتصفير رسوم الإدخال على اللحوم البيضاء". 

وأوضح، أن أزمة اللحوم البيضاء في القطاع ستنتهي خلال أيام، متابعاً: "نوصي الجمعيات الخيرية باعتماد اللحوم الحمراء بدلاً من البيضاء". 

وأردف اليازوري: "عقدنا سلسلة من اللقاءات مع أصحاب مزارع الدجاج والحبش وتم الاتفاق على أن يكون السعر للمواطن كيلو (14) ش"، مؤكداً أن الوزارة أوقفت عمليات التصدير لتوفيرها في السوق المحلي بأسعار معقولة.

وبدوره، كشف وكيل وزارة الاقتصاد، عبد الفتاح الزريعي، عن تشكيل خلية إدارة أزمة الأمن الغذائي لإسناد جهود وزارة الاقتصاد لتوفير السلع. 

وأضاف الزريعي، أنه تم تشكيل لجنة لضبط الأسعار في السوق المحلي. سنعمل على مساعدة المستوردين للسلع خلال الشهر الفضيل. 

وتابع: "اتخذنا إجراءات لتعزيز استيراد السلع عبر الإعفاء الضريبي"، مقدراً وقفة عدد كبير من التجار لعملهم في تعزيز الأمن الغذائي، بحيث سيتم تكريم كل من وقف بجانب شعبنا من خلال توفير السلع الأساسية".

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