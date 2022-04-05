رفعا سعر الدجاج.. "الاقتصاد" تحيل مخالفين للنيابة العامة في الخليل وطولكرم

رام الله - دنيا الوطنأحالت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد لكيلوغرام الدجاج المحدد بـ 17.5 شيكل، في محافظتي الخليل وطولكرم.وبينت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، أخطار طواقمها 64 مخالفاً خلال جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية في مختلف المحافظات، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.وأشارت إلى أن الطواقم عالجت عشرات الشكاوى التي وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة وصفحة الوزارة (فيسبوك) معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، والسقف السعري المحدد للسلع الأساسية.