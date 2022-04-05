الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار على مستوطنة قرب طولكرم

إطلاق نار على مستوطنة (أفني حيفتس) قرب طولكرم.





وأضاف "يكشف التحقيق الأوليّ في الحادث عن قيام فلسطيني بإطلاق النار على المستوطنة دون وقوع إصابات".



وتابع "قامت قوات الجيش بتمشيط منطقة المستوطنة وعثرت على أغلفة الرصاص "الفشك"، وشنت القوات مطاردة للمنفذ.



رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، التحقيقات الأوليّة، حول حادثةوقال المتحدث، إنّ "هناك أنباء وردت خلال الليل، عن إطلاق نار على مستوطنة (أفني حيفتس) قرب طولكرم".