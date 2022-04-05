المطران "حنا": الاحتلال يسعى لتصعيد الاوضاع في القدس والنيل من معنويات وإرادة المقدسيين





وأضاف حنا: "نحن أمام حالة غير مقبولة وغير مبررة من سياسات عنصرية هدفها طمس معالم الحضور الفلسطيني في مدينة القدس والنيل من هوية المدينة المقدسة وطابعها وتهميش واضعاف الحضور الفلسطيني فيها".



واستنكر، الاقتحامات الاستفزازية لباحات الاقصى واولئك الذين يقتحمون الاقصى ويسعون لتغيير طابعه هم ذاتهم الذين يستولون على اوقافنا المسيحية والتي تسرق منا في سياسة ممنهجة هادفة لاضعاف الحضور المسيحي الأصيل والأصلي في المدينة المقدسة.



وأكد حنا، أن الاحتلال يسعى لابتلاع كل شئ، فالقدس كلها مهددة والفلسطينيون مهددون في مقدساتهم واوقافهم ومؤسساتهم واحياءهم ولكن في المقابل فإن ابناء القدس كلها وأبناء فلسطين يقفون منتصبي القامة يدافعون عن مدينتهم المقدسة باسم الامة كلها وكلمة الاستسلام ليست واردة في قاموسنا كفلسطينيين فنحن اصحاب قضية عادلة هكذا كنا وهكذا سنبقى ولا يضيع حق وراءه مطالب.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الثلاثاء، إن "السلطات الاحتلالية تسعى لتصعيد الأوضاع في القدس فاقتحامات استفزازية وممارسات احتلالية غير مقبولة وغير مبررة في القدس القديمة وفي منطقة باب العامود تحديدا، واعلان احتلالي يجدد اغلاق عدد من المؤسسات المقدسية".