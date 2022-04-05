حاكم مصرف لبنان يصدر بياناً بشأن إفلاس البنك المركزي

ووفق ما نقل موقع (العربية نت)، فإن تصريحات سلامة، جاءت في بيان له، ردًا على ما نقلته إحدى القنوات الفضائية على لسان نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي.





وأصدر المصرف المركزي، بيانًا علىحاكم مصرف لبنان، قال فيه، إن "حاكم مصرف لبنان يوضح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".



وأضاف "مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أن البنك مكلف بالحفاظ على سلامة العملة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".





وتابع أنه "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره و هو مستمر في ذلك".





وحول تصريحات الشامي في وقت سابق، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه "يعتقد أن نائبه كان يتحدث عن السيولة وليس الملاءة المالية، بحسب بيان صادر عن مكتبه. ولم يخض في التفاصيل".





وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، قد صرّح لإحدى القنوات الفضائية، أن "الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان".













رام الله - دنيا الوطنأكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن الخسائر ما زالت قيد المعالجة، نافيًا الأنباء التي تم تداولها، حول إفلاس المصرف.