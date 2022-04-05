عاجل

  • قوات الاحتلال تعتقل محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في سلوان

  • اقتصاد غزة: سيتم تكريم كل من وقف بجانب شعبنا من خلال توفير السلع الأساسية

  • ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء

  • اقتصاد غزة: نقدر وقفة عدد كبير من التجار لعملهم في تعزيز الأمن الغذائي

  • الكويت: رئيس الوزراء يقدم استقالة الحكومة إلى ولي العهد

  • اقتصاد غزة: اتخذنا إجراءات لتعزيز استيراد السلع عبر الإعفاء الضريبي

  • اقتصاد غزة: تم تشكيل لجنة لضبط الأسعار في السوق المحلي

  • اقتصاد غزة: تشكيل خلية إدارة أزمة الأمن الغذائي لإسناد جهود وزارة الاقتصاد لتوفير السلع

  • الزراعة: عقدنا لقاءات مع أصحاب مزارع الدجاج والحبش وتم الاتفاق على أن يكون السعر للمواطن كيلو 14 شيكل

مباشر | مباشر من باب العامود بالقدس المحتلة

دولي

الصين تنشر حصيلة إصاباتها بفيروس (كورونا) المستجد

الصين تنشر حصيلة إصاباتها بفيروس (كورونا) المستجد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، مقارنة مع الأيام التي سبقت حصيلتها لليوم. 

وأفادت اللجنة، بتسجيل 1235 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 1405 حالات في اليوم السابق.

وقالت إن 1173 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 1366 في اليوم السابق.

ووفقاً لما نقلته قناة (الشرق السعودية)، فإن الصين سجلت 15 ألفاً و355 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 11 ألفاً و862 في اليوم السابق، بحيث لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وكان لشنغهاي نصيب الأسد في عدد الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض، إذ سجلت وحدها 13 ألفاً و86 إصابة.

أخبار ذات صلة

أستراليا تتخوف من اندلاع حرب مع الصين

أستراليا تتخوف من اندلاع حرب مع الصين

صحيفة: أنقرة تنقل رسائل مهمة إلى دمشق لإصلاح العلاقات بينهما

صحيفة: أنقرة تنقل رسائل مهمة إلى دمشق لإصلاح العلاقات بينهما

بايدن يدعو لمحاسبة بوتين ويجدد وصفه بـ&#34;مجرم حرب&#34;

بايدن يدعو لمحاسبة بوتين ويجدد وصفه بـ"مجرم حرب"

محذرة جارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تهدّد بضربات نووية

محذرة جارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تهدّد بضربات نووية

ما أبرز القضايا العالقة في المفاوضات الروسية الأوكرانية؟

ما أبرز القضايا العالقة في المفاوضات الروسية الأوكرانية؟

روسيا تنفي احتمالية استخدامها السلاح النووي ضد أوكرانيا

روسيا تنفي احتمالية استخدامها السلاح النووي ضد أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة تعلن موعد العقوبات الجديدة التي ستفرضها على روسيا

الولايات المتحدة تعلن موعد العقوبات الجديدة التي ستفرضها على روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رفعا سعر الدجاج.. &#34;الاقتصاد&#34; تحيل مخالفين للنيابة العامة في الخليل وطولكرم

رفعا سعر الدجاج.. "الاقتصاد" تحيل مخالفين للنيابة العامة في الخليل وطولكرم

مجدلاني: من حق أطفال فلسطين العيش بأمن وسلام وحرية وكرامة كباقي أطفال العالم

مجدلاني: من حق أطفال فلسطين العيش بأمن وسلام وحرية وكرامة كباقي أطفال العالم

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر شباط

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر شباط

المطران &#34;حنا&#34;: الاحتلال يسعى لتصعيد الاوضاع في القدس والنيل من معنويات وإرادة المقدسيين

المطران "حنا": الاحتلال يسعى لتصعيد الاوضاع في القدس والنيل من معنويات وإرادة المقدسيين

التنمية بغزة تعلن موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة

التنمية بغزة تعلن موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة

غزة: الإعلان عن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم

غزة: الإعلان عن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قُطعت رواتبهم

قطاع غزة: خمس إصابات بعشرة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: خمس إصابات بعشرة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

القدس: سلطات الاحتلال تجدد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية

القدس: سلطات الاحتلال تجدد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية

منوعات

حلمي بكر يؤكد حمل شيرين عبد الوهاب

حلمي بكر يؤكد حمل شيرين عبد الوهاب

فجر السعيد تتطاول على شجون الهاجري بالضرب..والأخيرة تتشكرها

فجر السعيد تتطاول على شجون الهاجري بالضرب..والأخيرة تتشكرها

إعلان وفاة الفنان المصري أحمد بدير يثير الجدل..ونقابة الممثلين توضح

إعلان وفاة الفنان المصري أحمد بدير يثير الجدل..ونقابة الممثلين توضح

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ&#34;المايوه&#34;

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ"المايوه"

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل &#34;أنا مبحبش الحشمة&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل "أنا مبحبش الحشمة"

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج "رامز موفي ستار"

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

عربي

السُّلطات الليبية تضبط 40 مواطنًا داخل مخبأ لتهريب البشر بصبراتة

السُّلطات الليبية تضبط 40 مواطنًا داخل مخبأ لتهريب البشر بصبراتة

فيديو.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس الليبية

فيديو.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس الليبية

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا