الصين تنشر حصيلة إصاباتها بفيروس (كورونا) المستجد

كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، مقارنة مع الأيام التي سبقت حصيلتها لليوم.



وأفادت اللجنة، بتسجيل 1235 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 1405 حالات في اليوم السابق.



وقالت إن 1173 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 1366 في اليوم السابق.



ووفقاً لما نقلته قناة (الشرق السعودية)، فإن الصين سجلت 15 ألفاً و355 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 11 ألفاً و862 في اليوم السابق، بحيث لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وكان لشنغهاي نصيب الأسد في عدد الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض، إذ سجلت وحدها 13 ألفاً و86 إصابة.

رام الله - دنيا الوطن