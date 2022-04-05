"الصحة" بغزة تكشف حقيقة وقف مسحات (كورونا) ووضع مركز الفرز التنفسي

خاص دنيا الوطن - شيماء عيدأكد رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي في وزارة الصحة بغزة، هيثم عمران، أنّ المسحات متوفرة في جميع مراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة.وقال عمران، في تصريح خاص لـِ "دنيا الوطن"، إن "المسحات متوفرة في جميع مراكز الرعاية الصحية، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وهُناك يتم عرض المريض على الطبيب أو الممرض الذي يقرر بعد الفحص إن كان هناك أعراض (كورونا) و كان المريض بحاجة إلى مسحة يتم إجراء المسحة له".وحول الأنباء التي تتعلق بإغلاق قسم الفرز التنفسي داخل مستشفى الشفاء، قال عمران، إنه "لم يتم إغلاق مركز الفرز التنفسي في مستشفى الشفاء، ولكن تم دمجه ونقله داخل قسم الاستقبال".وتابع: "المستشفى ما زال يستقبل حالات (كورونا)، وجميع المستشفيات في القطاع مستمرة في العمل".