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دولي

أستراليا تتخوف من اندلاع حرب مع الصين

أستراليا تتخوف من اندلاع حرب مع الصين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تتخوف أستراليا من توتر العلاقات مع دولة الصين، الأمر الذي قد يدفع نحو اندلاع حرب فيما بينهما وتكبد خسائر كبيرة.

وبدوره، حذر وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، اليوم الثلاثاء، من أن اندلاع حرب مع الصين أمر ممكن، في وقت زادت بلاده من حجم تسليحها، قبل الوقت المقرر لهذا التسليح.

ووفقا لما نقلته (قناة سكاي نيوز)، فإن الميزانية الجديدة التي تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، سيتم تزويد الطائرات المقاتلة والقطع الحربية الأسترالية بصواريخ بعيدة المدى، وذلك قبل سنوات من الموعد المحدد.

ويمكن لهذه الصواريخ ضرب أهداف على بعد 900 كيلومتر، وستتولى شركات أميركية صناعتها، على أن تعمل البلاد على تطوير قدراتها التصنيعية في هذا المجال على المدى المتوسط.

وقال داتون إن "تسريع تسليح الجيش الأسترالي بصواريخ بعيدة المدى وزيادة الموازنة العسكرية جاء بسبب الحرب في أوكرانيا، والخطر الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية على الديمقراطيات الحرة حول العالم، في إشارة إلى الصين".

وأضاف: "لقد صُدم العالم بما رأيناه في أوروبا وأوكرانيا، ونأمل ألا يمتد ذلك إلى بلدان أخرى".

وتابع: "لكننا قلقون مما يحدث في المحيطين الهندي والهادئ، وهذا (التسليح السريع) يتصل باستعدادنا لردع أي عمل عدواني ضد بلدنا".

ويشير الوزير الأسترالي عمليا إلى الصين، التي زادت من نشاطها العسكري في هاتين المنطقتين، وتنظر إليه كانبرا على أنه تهديد لها.

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