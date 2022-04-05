بعد 22 عاماً من الإغلاق.. "الشؤون المدنية" تعلن فتح مدخل قلقيلية الجنوبي





وسيتم ذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.



ووفق بيان صادر عن الهيئة صباح اليوم الثلاثاء، فإن البوابة المذكورة مغلقة منذ العام 2000 أمام حركة المرور .





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعادة فتح المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية (بوابة جلجولية) لدخول أبناء شعبنا في الداخل الى المدينة بسياراتهم.