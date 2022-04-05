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صحيفة: أنقرة تنقل رسائل مهمة إلى دمشق لإصلاح العلاقات بينهما

صحيفة: أنقرة تنقل رسائل مهمة إلى دمشق لإصلاح العلاقات بينهما
الرئيس السوري يجلس بجوار نظيره التركي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة تركية، يوم الاثنين، عن وجود مناقشات ما بين الحكومتين التركية والسورية، التي من شأنها أن تعيد العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه في السابق.

ووفقا لما نقلته (قناة الميادين) عن صحيفة (حرييت) التركية، اليوم الإثنين، فإن السلطات في أنقرة تُجري حالياً مناقشات للشروع في حوار مع الحكومة السورية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

وأوضحت الصحيفة أنّ "سياسة التوازن التي تبنتها تركيا مؤخراً، والدور الذي تؤديه أنقرة في الأشهر الأخيرة، وخصوصاً تجاه حل الحرب في أوكرانيا، يجعلان التوقيت الحالي جيداً لحل المشكلة السورية أيضاً".

وأشارت إلى أن تركيا، "في جميع اتصالاتها بالإدارة السورية، تؤكد 3 أشياء لا غنى عنها"، وهي "المحافظة على الهيكل الوحدوي ووحدة الأراضي السورية، وضمان أمن اللاجئين العائدين إلى بلادهم"، بالإضافة إلى "نشاط حزب العمال الكردستاني".

ووفق الصحيفة، فإن "أنقرة نقلت هذه الرسائل المهمة إلى دمشق، ولاسيما قبل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات".

والجدير بالذكر أنّ الرئيس السوري بشار اﻷسد زار دولة الإمارات  قبل أسابيع، والتقى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيّان، وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

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