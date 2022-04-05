السُّلطات الليبية تضبط 40 مواطنًا داخل مخبأ لتهريب البشر بصبراتة

رام الله - دنيا الوطنضبطت مديرية أمن صبراتة، في ليبيا، 40 شخصًا داخل إحدى مخابئ تهريب البشر داخل المدينة يحملون جنسياتٍ إفريقية مختلفة.ووفق موقع ( روسيا اليوم)، أعلنت وزارة الداخلية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أن مديرية أمن صبراتة نقلتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.وفي سياقٍ منفصل، أشارت الوزارة إلى انعقاد اجتماع فني لمناقشة تنفيذ برامج دعم وتدريب أوروبية في الحدود الجنوبية، بتعاون مع وزارة الخارجية.وقد ضم الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية المعنية بمتابعة الدعم الدولي مع "مؤسسة أوروبا للأعمال والاستراتيجيات"، وهي إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي.