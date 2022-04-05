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شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس) يحذر من أية تفاهمات عُقدت أو قد تعقد تمس بالأقصى

قيادي بـ (حماس) يحذر من أية تفاهمات عُقدت أو قد تعقد تمس بالأقصى
مواجهات في الأقصى - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، رأفت ناصيف، أن اقتحام وممارسات الجماعات الاستيطانية وحاخاماتها في باحات المسجد الأقصى المبارك خطيرة، ويجب التعامل معها بحزم.

وأشار في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، إلى أن هذه الخطوة والتصعيد الاحتلالي الأخير "إنما جاء بعد سلسلة اللقاءات التي عقدت بين رموز الكيانات والمطبعين"، مضيفا: "فإننا نعلن زيف ادعاء المطبعين بأن تطبيعهم لخدمة القضية الفلسطينية".

وحذّر ناصيف من أية تفاهمات عقدت أو قد تعقد تمس بالأقصى أو بأي حق من الحقوق الفلسطينية الكاملة، داعياً لعدم ترك المقدسيين لوحدهم في مواجهة هذا الخطر المتصاعد، برعاية لقاءات التطبيع.

يشار إلى أن زعيم ما تسمى بـ "العودة إلى جبل الهيكل" المتطرف رفائيل موريس، وجه طلباً رسمياً لقوات الاحتلال للسماح لجماعته بتقديم "قربان الفصح" في المسجد الأقصى المبارك، مساء الجمعة الموافق 15 من نيسان/أبريل الجاري.

ويواصل عشرات المستوطنين وبينهم  حاخامات مستوطنات ومعاهد دينية اقتحام الأقصى تحضيراً لما يسمى عيد الفصح، الذي يتزامن مع منتصف شهر رمضان ويخطط الاحتلال فيه لذبح القرابين داخل باحات الأقصى.

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