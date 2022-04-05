فيديو.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس الليبية









وقعت، يوم الاثنين، اشتباكات بين مسلحين بشارع الصريم قرب مبنى الجوازات في العاصمة طرابلس، الأمر الذي أدى لإصابة سيارة مصفحة جراء إطلاق النار عليها.ووفقاٌ قناة (روسيا اليوم)، فإن "طرفي الاشتباكات مسلحون يتبعون لكتيبة النواصي وجهاز دعم الاستقرار"، لافتة إلى أن "الاشتباكات استخدم فيها الطرفان أسلحة خفيفة ومتوسطة".وتداول النشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر آثار الدخان المتصاعد بمنطقة الاشتباكات جراء تبادل إطلاق النيران.