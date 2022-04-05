الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا

أصدرت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية بيانًا صحفيًا، عن نيّة القوات البرية الروسية إجراء مناورات مشتركة مع القوات الجزائرية من أجل مكافحة الإرهاب.





ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإنّ القوات البرية الروسية والجزائرية ستجري في نوفمبر من هذا العام مناورات مشتركة في الجزائر.



وأفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية في بيان: "انعقد في مدينة فلاديقوقاز الروسية المؤتمر التخطيطي الأول للإعداد لمناورات القوات البرية الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتي من المقرر إجراؤها في نوفمبر من هذا العام في قاعدة حماقير في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".



وتابع البيان أن المناورات ستكون عبارة عن تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية وكشفها وتدميرها.



وسيشارك في التدريبات من الجانب الروسي حوالي 80 عسكريًا من المنطقة العسكرية الجنوبية.



وخلال المؤتمر، تم تنسيق سيناريو التمرين وتنظيم اللوجستيات، بما في ذلك إجراءات الإقامة.



وأشار إلى أن خطة المناورات القتالية لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية لعام 2022 تنص على مشاركة عسكريين من المنطقة في تدريبات دولية مع وحدات من القوات المسلحة للجزائر ومصر وكازاخستان وباكستان.











رام الله - دنيا الوطن