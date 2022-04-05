اليمن تتخوف من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية بالبلاد



وفقاً لما نقلته قناة (الميادين)، فإن بن مبارك قال: "لقيت الهدنة ترحيبا كبيرا، لكنها مهددة بانتهاكات الحوثيين، بما في ذلك الانتشار العسكري وتعبئة القوات والمركبات وضربات المدفعية والطائرات بدون طيار".



وأضاف: "هذا يتطلب من المجتمع الدولي الحفاظ على ما تم تحقيقه"، في حين لم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا الأمر.



وفي الأسبوع الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان: "استجابت أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل (دخلت) حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الساعة 19:00".



وبموجب هذه الهدنة "تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا"، وفق ما جاء في بيان لمكتب غروندبرغ.



رام الله - دنيا الوطنتخوف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، من وصول إتفاق هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، إلى طريق مسدود، متهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بانتهاكها.