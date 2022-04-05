بايدن يدعو لمحاسبة بوتين ويجدد وصفه بـ"مجرم حرب"



ووفقاً لما نشرته (دوتشيه فيله)، فإن بايدن قد قال، إنه "يريد فرض عقوبات إضافية على روسيا، وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد أنه يعتبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب"، واصفًا إيّاه بأنه "وحشي".





حيث اتهام بايدن للرئيس الروسي، بارتكاب جرائم حرب ودعوته إلى محاكمته يمثل تصعيدا للغضب الدولي بسبب عمليات قتل المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.



وبدوره، أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن سيتشاور مع الحلفاء لضمان أن تدفع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين ثمن جرائم الحرب التي تُرتكب في أوكرانيا.



وجاء الرد الروسي سريعاً، إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تظهر أن البعض في الغرب لديه مشكلة ضمير".



رام الله - دنيا الوطنجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، وصف نظيره الروسي بـ"مجرم حرب" ودعا "لمحاسبته"، وذلك عقب اتهام أوكرانيا للقوات الروسية بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا.