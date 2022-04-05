عاجل

  • الرئيس الأوكراني: سنبحث عن مرتكبي جرائم الحرب ونطالب دول العالم بالتعاون لتوقيفهم

  • (رويترز) عن الرئيس الأوكراني: سنبحث احتمال وجود مجرمي حرب ومحققون من دول أخرى سيتعاملون معهم

مباشر | مباشر من باب العامود بالقدس المحتلة

دولي

محذرة جارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تهدّد بضربات نووية

محذرة جارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تهدّد بضربات نووية
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وكالات أنباء كورية، أن شقيقة زعيم كوريا الجنوبة، كيم يو جونج، قد أصدرت تهديدات إلى كورويا الجنوبية في حال شنّت مواجهة عسكرية أو ضربات استباقية على البلاد.

ووفق موقع (الشرق)، فإن شقيقة زعيم كوريا الشمالية التي تتمتع بنفوذ قوي، صرّحت أنّ بلادها لا تريد الحرب، لكن إذا اختارت كوريا الجنوبية مواجهة عسكرية أو شنّت ضربة استباقية، فإن بلادها سترد بضربة نووية.

 
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن المسؤولة البارزة في الحكومة والحزب الحاكم قالت إن إدلاء وزير الدفاع الكوري الجنوبي (سوه ووك) بتصريحاته الأخيرة بشأن هجوم استباقي على الشمال، كان "خطأ كبيراً جداً".

كما ودانت بيونج يانج، تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي بشأن قدرة بلاده على توجيه ضربات لكوريا الشمالية، وحذرت من أنها ستدمر أهدافاً رئيسية في سيول إذا قامت كوريا الجنوبية بأي "عمل عسكري خطير" مثل شن هجوم وقائي. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونج قولها في بيان إن سوه ووك "أدت لتفاقم سوء العلاقات بين الكوريتين والتوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.".

ويأتي ذلك بعد أن قال سوه، الجمعة، إن جيش بلاده يملك مجموعة متنوعة من الصواريخ ذات مدى إطلاق ودقة وقوة محسنة بشكل كبير مع "القدرة على إصابة أي هدف بدقة وسرعة في كوريا الشمالية".

وقال سوه إن الوزارة ستدعم بشكل فعال الجيش لضمان امتلاكه القدرة على الرد بقوة ساحقة على التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية. ووصف كوريا الشمالية بأنها "عدو". تهديد متبادل وقالت كيم نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري إن بلادها "ستعيد النظر في أمور كثيرة"، وإن كوريا الجنوبية "قد تواجه تهديداً خطيراً" بسبب هذه التصريحات.

وقال باك جونج تشون أمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري في بيان منفصل الأحد، إن الشمال "سيوجه بلا رحمة كل قوته العسكرية لتدمير الأهداف الرئيسية في سيول والجيش الكوري الجنوبي" إذا نفذ الجيش الكوري الجنوبي عملاً عسكرياً خطيراً مثل شن هجوم وقائي.

في حين أنّ كوريا الشمالية لم تُدلِ بتفاصيل بشأن الأماكن التي تعتبرها أهدافاً رئيسية في سيول.

ويُشار إلى أن التوتر تصاعد في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بعد أن اختبرت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، في 26 فبراير والرابع من مارس، شملا نظاماً جديداً للصواريخ البالستية عابرة للقارات تعمل بيونج يانج على تطويره، ومع إجرائها اختباراً كاملاً الأسبوع الماضي للصواريخ البالستية العابرة للقارات، والذي كان أول اختبار منذ 2017.


أخبار ذات صلة

صحيفة: أنقرة تنقل رسائل مهمة إلى دمشق لإصلاح العلاقات بينهما

صحيفة: أنقرة تنقل رسائل مهمة إلى دمشق لإصلاح العلاقات بينهما

بايدن يدعو لمحاسبة بوتين ويجدد وصفه بـ&#34;مجرم حرب&#34;

بايدن يدعو لمحاسبة بوتين ويجدد وصفه بـ"مجرم حرب"

ما أبرز القضايا العالقة في المفاوضات الروسية الأوكرانية؟

ما أبرز القضايا العالقة في المفاوضات الروسية الأوكرانية؟

روسيا تنفي احتمالية استخدامها السلاح النووي ضد أوكرانيا

روسيا تنفي احتمالية استخدامها السلاح النووي ضد أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة تعلن موعد العقوبات الجديدة التي ستفرضها على روسيا

الولايات المتحدة تعلن موعد العقوبات الجديدة التي ستفرضها على روسيا

البنتاغون: لا يمكننا تأكيد التقارير حول ارتكاب الجيش الروسي فظائع في بوتشا

البنتاغون: لا يمكننا تأكيد التقارير حول ارتكاب الجيش الروسي فظائع في بوتشا

وصول نحو 600 ألف نازح إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا

وصول نحو 600 ألف نازح إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: سلطات الاحتلال تجدد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية

القدس: سلطات الاحتلال تجدد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

كنيس شيكاغو يعلن معاداته للصهيونية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني

كنيس شيكاغو يعلن معاداته للصهيونية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني

البنك الدولي يقدم منحة بـ8 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية بالإصلاحات المالية العامة

البنك الدولي يقدم منحة بـ8 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية بالإصلاحات المالية العامة

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة &#34;إفرات&#34; جنوب بيت لحم

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم واعتقالات بمنطقة باب العامود بالقدس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم واعتقالات بمنطقة باب العامود بالقدس

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء

منوعات

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ&#34;المايوه&#34;

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ"المايوه"

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل &#34;أنا مبحبش الحشمة&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل "أنا مبحبش الحشمة"

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج "رامز موفي ستار"

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل "دنيا تانية"

عربي

السُّلطات الليبية تضبط 40 مواطنًا داخل مخبأ لتهريب البشر بصبراتة

السُّلطات الليبية تضبط 40 مواطنًا داخل مخبأ لتهريب البشر بصبراتة

فيديو.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس الليبية

فيديو.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس الليبية

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا

اليمن تتخوف من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية بالبلاد

اليمن تتخوف من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية بالبلاد