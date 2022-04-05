عاجل

  • الرئيس الأوكراني: سنبحث عن مرتكبي جرائم الحرب ونطالب دول العالم بالتعاون لتوقيفهم

  • (رويترز) عن الرئيس الأوكراني: سنبحث احتمال وجود مجرمي حرب ومحققون من دول أخرى سيتعاملون معهم

مباشر | مباشر من باب العامود بالقدس المحتلة

دولي

روسيا تنفي احتمالية استخدامها السلاح النووي ضد أوكرانيا

روسيا تنفي احتمالية استخدامها السلاح النووي ضد أوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن نية روسيا استخدام السلاح النووي في حربها مع أوكرانيا.

وقال بوليانسكي، إن "المزاعم حول احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية بأوكرانيا ليس لها أساس منطقي"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف في اجتماع للجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة:"على عكس الافتراءات التي يتم الإعراب عنها والتصريح بها، روسيا لن تستخدم الإمكانات النووية (أسلحتها النووية).

وتابع: "لن تستعين بها إلا في حال ردها على استخدام أسلحة نووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها، أو في حالة العدوان ضدها وتهديد وجودها باستخدام الأسلحة التقليدية ضدها".

ووفقا له "لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق هذه المعايير على السيناريو الذي يتطور حاليا في أوكرانيا. علاوة على ذلك، روسيا تلتزم بشدة بمبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لهكذا حرب".

وأكد نائب المندوب الروسي أن "الحجج حول الاحتمال المزعوم لاستخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا ليس لها أساس منطقي، موضحا "أنها تهدف إلى إثارة درجة من الهستيريا المعادية لروسيا، وهي مصممة للجمهور الذي ليس على دراية بأساسيات سياسة الأمن والدفاع الروسية، وهي دفاعية بحتة بطبيعتها". 

أخبار ذات صلة

صحيفة: أنقرة تنقل رسائل مهمة إلى دمشق لإصلاح العلاقات بينهما

صحيفة: أنقرة تنقل رسائل مهمة إلى دمشق لإصلاح العلاقات بينهما

بايدن يدعو لمحاسبة بوتين ويجدد وصفه بـ&#34;مجرم حرب&#34;

بايدن يدعو لمحاسبة بوتين ويجدد وصفه بـ"مجرم حرب"

محذرة جارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تهدّد بضربات نووية

محذرة جارتها الجنوبية.. كوريا الشمالية تهدّد بضربات نووية

ما أبرز القضايا العالقة في المفاوضات الروسية الأوكرانية؟

ما أبرز القضايا العالقة في المفاوضات الروسية الأوكرانية؟

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة تعلن موعد العقوبات الجديدة التي ستفرضها على روسيا

الولايات المتحدة تعلن موعد العقوبات الجديدة التي ستفرضها على روسيا

البنتاغون: لا يمكننا تأكيد التقارير حول ارتكاب الجيش الروسي فظائع في بوتشا

البنتاغون: لا يمكننا تأكيد التقارير حول ارتكاب الجيش الروسي فظائع في بوتشا

وصول نحو 600 ألف نازح إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا

وصول نحو 600 ألف نازح إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: سلطات الاحتلال تجدد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية

القدس: سلطات الاحتلال تجدد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

كنيس شيكاغو يعلن معاداته للصهيونية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني

كنيس شيكاغو يعلن معاداته للصهيونية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني

البنك الدولي يقدم منحة بـ8 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية بالإصلاحات المالية العامة

البنك الدولي يقدم منحة بـ8 ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية بالإصلاحات المالية العامة

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة &#34;إفرات&#34; جنوب بيت لحم

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم واعتقالات بمنطقة باب العامود بالقدس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم واعتقالات بمنطقة باب العامود بالقدس

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء

منوعات

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ&#34;المايوه&#34;

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ"المايوه"

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل &#34;أنا مبحبش الحشمة&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل "أنا مبحبش الحشمة"

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج "رامز موفي ستار"

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل "دنيا تانية"

عربي

السُّلطات الليبية تضبط 40 مواطنًا داخل مخبأ لتهريب البشر بصبراتة

السُّلطات الليبية تضبط 40 مواطنًا داخل مخبأ لتهريب البشر بصبراتة

فيديو.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس الليبية

فيديو.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس الليبية

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا

اليمن تتخوف من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية بالبلاد

اليمن تتخوف من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية بالبلاد