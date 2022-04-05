روسيا تنفي احتمالية استخدامها السلاح النووي ضد أوكرانيا





وقال بوليانسكي، إن "المزاعم حول احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية بأوكرانيا ليس لها أساس منطقي"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف في اجتماع للجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة:"على عكس الافتراءات التي يتم الإعراب عنها والتصريح بها، روسيا لن تستخدم الإمكانات النووية (أسلحتها النووية).





وتابع: "لن تستعين بها إلا في حال ردها على استخدام أسلحة نووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها، أو في حالة العدوان ضدها وتهديد وجودها باستخدام الأسلحة التقليدية ضدها".



ووفقا له "لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق هذه المعايير على السيناريو الذي يتطور حاليا في أوكرانيا. علاوة على ذلك، روسيا تلتزم بشدة بمبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ولا ينبغي إطلاق العنان لهكذا حرب".



وأكد نائب المندوب الروسي أن "الحجج حول الاحتمال المزعوم لاستخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا ليس لها أساس منطقي، موضحا "أنها تهدف إلى إثارة درجة من الهستيريا المعادية لروسيا، وهي مصممة للجمهور الذي ليس على دراية بأساسيات سياسة الأمن والدفاع الروسية، وهي دفاعية بحتة بطبيعتها".

رام الله - دنيا الوطنكشف دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن نية روسيا استخدام السلاح النووي في حربها مع أوكرانيا.