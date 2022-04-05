كتلة هوائية حارة وجافة وموجة حارة تؤثر على فلسطين

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 31-20 32-14 27-12 بيت لحم 31-20 32-14 27-12 رام الله والبيرة 30-19 31-13 26-11 طولكرم 32-21 33-14 29-12 نابلس 32-20 33-15 28-13 قلقيلية 32-21 33-14 29-12 جنين 34-20 35-16 30-14 سلفيت 31-20 32-14 27-12 طوباس 35-20 36-17 31-15 روابي 32-20 33-15 28-13 الخليل 30-19 31-13 26-11 غزه 31-22 32-17 28-15 أريحا 38-23 39-20 34-18 خانيونس 31-22 32-17 28-15 الأغوار الشمالية 36-21 37-18 32-16 رفح 32-21 33-16 29-15

رام الله - دنيا الوطنمنخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة وموجة حارة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا ومعتدلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يستمر الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً أحيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا وجافاً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، انحسار الموجة الحارة حيث يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وحارا نسبيا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم