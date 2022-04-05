عاجل

  • المدعية العامة الأوكرانية: ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الروسية على أوكرانيا من الأطفال إلى 165

مباشر | مباشر من باب العامود بالقدس المحتلة

شؤون فلسطينية

كتلة هوائية حارة وجافة وموجة حارة تؤثر على فلسطين

كتلة هوائية حارة وجافة وموجة حارة تؤثر على فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
منخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة وموجة حارة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا ومعتدلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يستمر الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً أحيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا وجافاً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، انحسار الموجة الحارة حيث يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وحارا نسبيا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-20 32-14 27-12 بيت لحم 31-20 32-14 27-12
رام الله والبيرة 30-19 31-13 26-11 طولكرم 32-21 33-14 29-12
نابلس 32-20 33-15 28-13 قلقيلية 32-21 33-14 29-12
جنين 34-20 35-16 30-14 سلفيت 31-20 32-14 27-12
طوباس 35-20 36-17 31-15 روابي 32-20 33-15 28-13
الخليل 30-19 31-13 26-11 غزه 31-22 32-17 28-15
أريحا 38-23 39-20 34-18 خانيونس 31-22 32-17 28-15
الأغوار الشمالية 36-21 37-18 32-16 رفح 32-21 33-16 29-15
والله تعالى أعلم

أخبار ذات صلة

&#34;الإحصاء&#34; بمناسبة يوم الطفل: نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال

"الإحصاء" بمناسبة يوم الطفل: نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

الحلو لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: تسعيرة جديدة للدجاج الأسبوع المقبل

الحلو لـ "دنيا الوطن": تسعيرة جديدة للدجاج الأسبوع المقبل

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

يسير ببطء.. ناجي سرحان يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تطورات ملف إعادة الإعمار والمدن المصرية

يسير ببطء.. ناجي سرحان يكشف لـ "دنيا الوطن" تطورات ملف إعادة الإعمار والمدن المصرية

كنيس شيكاغو يعلن معاداته للصهيونية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني

كنيس شيكاغو يعلن معاداته للصهيونية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة &#34;إفرات&#34; جنوب بيت لحم

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم واعتقالات بمنطقة باب العامود بالقدس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم واعتقالات بمنطقة باب العامود بالقدس

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء

نادي الأسير: تدهور جديد على الوضع الصحي للمعتقل الإداري عبد الباسط معطان

نادي الأسير: تدهور جديد على الوضع الصحي للمعتقل الإداري عبد الباسط معطان

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة عن شهر يناير 2022

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة عن شهر يناير 2022

الاتحاد الأوروبي يقر موازنة فلسطين خلال أيام

الاتحاد الأوروبي يقر موازنة فلسطين خلال أيام

منوعات

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ&#34;المايوه&#34;

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ"المايوه"

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل &#34;أنا مبحبش الحشمة&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل "أنا مبحبش الحشمة"

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج "رامز موفي ستار"

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل "دنيا تانية"

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

عربي

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا

اليمن تتخوف من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية بالبلاد

اليمن تتخوف من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية بالبلاد

مستشارة الأسد: الكثير من السوريين يرغبون بالقتال إلى جانب روسيا من باب رد الجميل

مستشارة الأسد: الكثير من السوريين يرغبون بالقتال إلى جانب روسيا من باب رد الجميل

مصرع 12 شخصا وإصابة 4 آخرين بحادث سير في ولاية نهر النيل شمالي السودان

مصرع 12 شخصا وإصابة 4 آخرين بحادث سير في ولاية نهر النيل شمالي السودان