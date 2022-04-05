الحلو لـ "دنيا الوطن": تسعيرة جديدة للدجاج الأسبوع المقبل

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة مروان الحلو، أن نقابة الدواجن ستصدر خلال الأسبوع المقبل تسعيرة جديدة خاصة بالدجاج وستكون بقيمة 11.5 شيكل للمزارع و13 شيكل للمواطن.وقال الحلو في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، "سنرسل هذه التسعيرة إلى المكتب الإعلامي الحكومي ومكتب رئاسة العمل الحكومي الذي يترأسه عصام الدعليس ووزارة الاقتصاد"، داعياً الحكومة بضرورة اعتمادها كتسعيرة جديدة.وأضاف: "نحن على استعداد كامل للعمل مع الحكومة ضمن سياسات تخدم مزارعينا البسطاء" مؤكداً "عدم سماح النقابة لأحد الزج بإسم المزارعين البسطاء ووصفهم بالمحتكرين لسلعة الدجاج اللاحم".وحمل الحلو، المسؤولية لبعض التجار وأصحاب الفقاسات وموزعي الدواجن في استغلال الأمر وأخذ أغلبية الصوص اللاحم الذي تم إنتاجه من الفقاسات وتربيته في مزارعهم الخاصة.وثمن قرار الحكومة الذي صدر بإلزام بعض التجار اللذين عملوا على احتكار سلعة الدجاج في مزارعها لطرحها في الأسواق خلال الـ 48 ساعة كما نص القرار الحكومي.يشار إلى أن رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اتخذت عدة قرارات لضبط أسعار بعض السلع الأساسية وفي مقدمتها اللحوم البيضاء، مع تزايد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، وذلك خلال اجتماعٍ طارئٍ اليوم بمقر العمل الحكومي.وأكد الدعليس على أهمية بذل المزيد من الجهود لضبط حالة الأسعار، ووجوب الالتزام بالتسعيرة المحددة للسلع المختلفة، مشيراً إلى ضرورة متابعة حالة الغلاء في أسعار اللحوم البيضاء، سيما في ضوء ثبوت احتكار وتلاعب مقصود في الأسعار من قبل بعض التجار.كما تم خلال الاجتماع استعراض تقارير مفصلة من وزارات الاختصاص حول إجراءاتها المتخذة للتعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وطمأن المجتمعون أبناء شعبنا بأن كميات كافية من الدجاج الحي ستطرح في السوق المحلي، خلال عشرة أيام.وصُدر قرار بإلزام كافة مزارع الدواجن بطرح ما هو متوفر لديها من الدجاج الحي المناسب للاستهلاك وفق الأوزان المناسبة خلال 48 ساعة وتحت طائلة المسؤولية.كما قرر المجتمعون، إعفاء مجمدات اللحوم البيضاء من كافة الضرائب والرسوم الجمركية على المعابر، طوال شهر رمضان المبارك، لحث التجار على استيراد كميات كافية من مجمدات ومبردات اللحوم البيضاء.ويشار إلى أنه تم التوافق أيضاً مع أصحاب مزارع الحبش على زيادة أعداد الحبش الموردة للسوق المحلي، للمساهمة في تلبية الطلب المحلي من اللحوم البيضاء.