عاجل

  • المدعية العامة الأوكرانية: ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الروسية على أوكرانيا من الأطفال إلى 165

مباشر | مباشر من باب العامود بالقدس المحتلة

شؤون فلسطينية

الحلو لـ "دنيا الوطن": تسعيرة جديدة للدجاج الأسبوع المقبل

الحلو لـ "دنيا الوطن": تسعيرة جديدة للدجاج الأسبوع المقبل
توضيحية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة مروان الحلو، أن نقابة الدواجن ستصدر خلال الأسبوع المقبل تسعيرة جديدة خاصة بالدجاج وستكون بقيمة 11.5 شيكل للمزارع و13 شيكل للمواطن.

وقال الحلو في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، "سنرسل هذه التسعيرة إلى المكتب الإعلامي الحكومي ومكتب رئاسة العمل الحكومي الذي يترأسه عصام الدعليس ووزارة الاقتصاد"، داعياً الحكومة بضرورة اعتمادها كتسعيرة جديدة.

وأضاف: "نحن على استعداد كامل للعمل مع الحكومة ضمن سياسات تخدم مزارعينا البسطاء" مؤكداً "عدم سماح النقابة لأحد الزج بإسم المزارعين البسطاء ووصفهم بالمحتكرين لسلعة الدجاج اللاحم".

وحمل الحلو، المسؤولية لبعض التجار وأصحاب الفقاسات وموزعي الدواجن في استغلال الأمر وأخذ أغلبية الصوص اللاحم الذي تم إنتاجه من الفقاسات وتربيته في مزارعهم الخاصة.

وثمن قرار الحكومة الذي صدر بإلزام بعض التجار اللذين عملوا على احتكار سلعة الدجاج في مزارعها لطرحها في الأسواق خلال الـ 48 ساعة كما نص القرار الحكومي.

يشار إلى أن رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اتخذت عدة قرارات لضبط أسعار بعض السلع الأساسية وفي مقدمتها اللحوم البيضاء، مع تزايد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك، وذلك خلال اجتماعٍ طارئٍ اليوم بمقر العمل الحكومي.

وأكد الدعليس على أهمية بذل المزيد من الجهود لضبط حالة الأسعار، ووجوب الالتزام بالتسعيرة المحددة للسلع المختلفة، مشيراً إلى ضرورة متابعة حالة الغلاء في أسعار اللحوم البيضاء، سيما في ضوء ثبوت احتكار وتلاعب مقصود في الأسعار من قبل بعض التجار.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقارير مفصلة من وزارات الاختصاص حول إجراءاتها المتخذة للتعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وطمأن المجتمعون أبناء شعبنا بأن كميات كافية من الدجاج الحي ستطرح في السوق المحلي، خلال عشرة أيام.

وصُدر قرار بإلزام كافة مزارع الدواجن بطرح ما هو متوفر لديها من الدجاج الحي المناسب للاستهلاك وفق الأوزان المناسبة خلال 48 ساعة وتحت طائلة المسؤولية.

كما قرر المجتمعون، إعفاء مجمدات اللحوم البيضاء من كافة الضرائب والرسوم الجمركية على المعابر، طوال شهر رمضان المبارك، لحث التجار على استيراد كميات كافية من مجمدات ومبردات اللحوم البيضاء.

ويشار إلى أنه تم التوافق أيضاً مع أصحاب مزارع الحبش على زيادة أعداد الحبش الموردة للسوق المحلي، للمساهمة في تلبية الطلب المحلي من اللحوم البيضاء.

أخبار ذات صلة

&#34;الإحصاء&#34; بمناسبة يوم الطفل: نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال

"الإحصاء" بمناسبة يوم الطفل: نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

كتلة هوائية حارة وجافة وموجة حارة تؤثر على فلسطين

كتلة هوائية حارة وجافة وموجة حارة تؤثر على فلسطين

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

يسير ببطء.. ناجي سرحان يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تطورات ملف إعادة الإعمار والمدن المصرية

يسير ببطء.. ناجي سرحان يكشف لـ "دنيا الوطن" تطورات ملف إعادة الإعمار والمدن المصرية

كنيس شيكاغو يعلن معاداته للصهيونية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني

كنيس شيكاغو يعلن معاداته للصهيونية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

حماس تصدر تصريحاً في ذكرى يوم الطفل الفلسطيني

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

جنين: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة &#34;إفرات&#34; جنوب بيت لحم

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم واعتقالات بمنطقة باب العامود بالقدس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم واعتقالات بمنطقة باب العامود بالقدس

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء

نادي الأسير: تدهور جديد على الوضع الصحي للمعتقل الإداري عبد الباسط معطان

نادي الأسير: تدهور جديد على الوضع الصحي للمعتقل الإداري عبد الباسط معطان

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة عن شهر يناير 2022

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة عن شهر يناير 2022

الاتحاد الأوروبي يقر موازنة فلسطين خلال أيام

الاتحاد الأوروبي يقر موازنة فلسطين خلال أيام

منوعات

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ&#34;المايوه&#34;

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ"المايوه"

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل &#34;أنا مبحبش الحشمة&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل "أنا مبحبش الحشمة"

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج "رامز موفي ستار"

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل "دنيا تانية"

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

عربي

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا

الجزائر تُجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا

اليمن تتخوف من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية بالبلاد

اليمن تتخوف من انهيار هدنة الأمم المتحدة السارية بالبلاد

مستشارة الأسد: الكثير من السوريين يرغبون بالقتال إلى جانب روسيا من باب رد الجميل

مستشارة الأسد: الكثير من السوريين يرغبون بالقتال إلى جانب روسيا من باب رد الجميل

مصرع 12 شخصا وإصابة 4 آخرين بحادث سير في ولاية نهر النيل شمالي السودان

مصرع 12 شخصا وإصابة 4 آخرين بحادث سير في ولاية نهر النيل شمالي السودان