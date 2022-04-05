يسير ببطء.. ناجي سرحان يكشف لـ "دنيا الوطن" تطورات ملف إعادة الإعمار والمدن المصرية

خاص دنيا الوطن-مدلين خلةأكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، م.ناجي سرحان، أن إعمار ما خلفه الاحتلال بعد عدوان 2021 ما زال في بداياته ويسير بشكل بطيء، وأن الالتزام على الورق دون السير بشكل فعلي على أرض الواقع.وقال سرحان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن":" إن كل ما تم إعماره حوالي 120 وحدة سكنية ممولة من المنحة القطرية في المباني المهدمة بشكل كلي، أما غير ذلك لم يبدأ، وبذلك نستطيع القول إننا لا نزال في بدايات الاعمار بعد ما يقرب من عام على العدوان الأخير على قطاع غزة ".وأضاف:" يختلف الأمر في المباني المدمرة بشكل جزئي فقد تم انجاز ما يزيد عن 70% منها من خلال تعويض المواطنين الذين تضررت منازلهم".وبيّن سرحان أن الأضرار في المنشأة الاقتصادية والزراعية والبنى التحتية لا يتم الاهتمام بها من قبل المانحين والسير فيها لا يزال بشكل بطيء.وأشار الى أن المدن المصرية هي مدن جديدة أنشئت بشكل جديد في ثلاث أماكن في منطقة الزهراء، ومنطقة غرب أبراج الكرامة، ومنطقة المدرسة الأمريكية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، والتي من المتوقع أن تحتوي على ما يزيد عن 3000 وحدة سكنية وأن تكون جاهزة للسكن خلال عام.وقال وكيل وزارة الأشغال بغزة:" إن وزارته تدرس مع الأخوة المصريين الجهات المستفيدة من تلك الشقق السكنية، مؤكداً أن الاهتمام الأكبر للمواطنين الذين يحتاجون الى سكن بنظام الأقساط والتي سيشمل جزء منها الحالات الاجتماعية".وأضاف:" إن تقديرات الخسائر خلال العدوان الأخير تقدر بحوالي 420 مليون دولار، أما أضرار الحروب السابقة حوالي 600 مليون دولار".وفيما يخص تمويل مشاريع الإعمار، فقد أكد سرحان الى أن هناك اتفاقاً مع قطر بـ500 مليون دولار، إضافة إلى 500 مليون دولار المنحة المصرية، التي ما زالت تعمل في مشاريع جديدة كمشروع الكورنيش، و مشروع المدن المصرية، والتي تعتبر جميعها انشاءات جديدة لا تدخل ضمن عملية إعادة الاعمار.وأشار إلى أن المنحة القطرية لا زالت غير متواجدة بشكل كامل حتى الان لا يوجد جدول زمني أو جداول مرصودة بشكل مرتب وإنما الأموال تأتي بالتدريج، والتي تم الإنفاق منها ما لا يزيد عن 10 مليون دولار في مشاريع البنى التحتية والاضرار الجزئية.وشدد على اعتبار وزارته ملف 2008 و2014 ملف واحد لأن المواطن الذي فقد بيته في 2014 كالمواطن الذي فقد بيته في 2021 إلا أن المانح هو الذي يحدد الفئة المستهدفة لكن اذا توافرت المنح التي سمعنا بها سنعمل مع المواطنين جميعا دون استثناء.وطالب سرحان من جميع المانحين أن يكون هناك تخصيص واضح لهذه المنح، وبحسب جدول زمني محدد، حتى يتسنى للوزارة توزيع هذه الأموال والمنح على المتضررين بشكل متوازي وبالكيفية المناسبة.