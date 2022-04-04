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دولي

الولايات المتحدة تعلن موعد العقوبات الجديدة التي ستفرضها على روسيا

الولايات المتحدة تعلن موعد العقوبات الجديدة التي ستفرضها على روسيا
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، يوم الاثنين، إن واشنطن تعتزم إعلان عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع.

وأضاف في حديثه مع الصحفيين "يمكنكم توقع إعلان عقوبات جديدة هذا الأسبوع. نحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا بشأن معايير محددة... هذا الأسبوع سوف نعلن عن عناصر إضافية للضغط الاقتصادي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية تعمل بنشاط مع الحلفاء الأوروبيين لتشديد العقوبات ضد روسيا، مضيفا "يبدو أن المعلومات الواردة من بوتشا توفر مزيدا من الأدلة على حالات جرائم الحرب. وكما قال الرئيس جو بايدن، سنعمل مع المجتمع العالمي لضمان المساءلة الكاملة عن هذه الجرائم".

ولفت سوليفان إلى أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا حاليا يشمل أسلحة هجومية ومعلومات استخبارية ومنظومات دفاع متطورة.

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