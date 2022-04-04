دولي

البنتاغون: لا يمكننا تأكيد التقارير حول ارتكاب الجيش الروسي فظائع في بوتشا

البنتاغون: لا يمكننا تأكيد التقارير حول ارتكاب الجيش الروسي فظائع في بوتشا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، بعدم إمكانيتها بشكل مستقل تأكيد التقارير حول "ارتكاب القوات الروسية فظائع" مزعومة في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقال مسؤول كبير في البنتاغون للصحفيين اليوم الاثنين "لا يمكننا تأكيد التقارير بشكل مستقل عن الفظائع في بوشا... لا يمكننا تأكيد ذلك بشكل مستقل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق. وقد شكك عدد من المستخدمين في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلا أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي. كما لاحظ المستخدمون كذلك أن "الموتى" يحركون أيديهم، وعند النظر في مرآة الرؤية الخلفية لسيارة ملتقط الفيديو، يبدو أن أحد "الموتى" يغير موقعه بمجرد مرور السيارة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، والتي يزعم أنها تشهد على نوع من "الجرائم" التي ارتكبها عسكريون روس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف هي "استفزاز آخر". كما لوحظ في الإدارة العسكرية، خلال الوقت الذي كانت فيه هذه القرية تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، أن أحدا من السكان لم يتعرض لأي أذى أو أي أعمال عنف.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الوحدات الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 مارس، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي، بينما قصفت القوات الأوكرانية، على مدار الساعة، الأطراف الجنوبية، بما في ذلك المناطق السكنية، من المدفعية الثقيلة للدبابات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

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