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شؤون فلسطينية

معروف يتحدث عن أسعار الدجاج والحبش للمستهلك في قطاع غزة

معروف يتحدث عن أسعار الدجاج والحبش للمستهلك في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سلامة معروف، رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه ضمن متابعات قرارات اجتماع لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الاثنين، فسيتم هذه الليلة، وبإشراف من وزارتي الاقتصاد والزراعة، طرح 16 ألف دجاجة كبيرة من المزارع، بالسوق المحلي، بحيث تصل للمواطن بسعر 14 شيكلاً وفق التسعيرة.

وأكد معروف في تصريح له، أنه سيتم طرح كذلك 120 طن من الحبس الطازج على 5 أيام، بحيث تصل للمواطن بحدود 12.5 شيكلاً للكيلو الواحد.

وقال: "نطمئن شعبنا بأننا نتابع كل ما من شأنه خدمتهم وتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي للمواطن، ونحذر من مغبة التلاعب وعدم الالتزام بالتسعيرة المقررة".

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