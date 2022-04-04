غزة: وزارة العمل تعلن عن وصول دفعة جديدة من تصاريح العمال

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل بغزة، عن استلامها الدفعة الثانية من تصاريح العمل في الداخل المحتل من الشؤون المدنية وعددها (235) تصريح عمل ليصبح مجموع التصاريح المستلمة (405) تصريحا.وأضافت الوزارة: "تم في وقت سابق تسليم الشؤون المدنية عدد (3700) اسم مرشح وفق المعايير المعتمدة وحسب النسب السكانية للمحافظات، شاملة لأصحاب السجلات التجارية المسجلين سابقا لغرض العمل في الداخل المحتل".وأشارن الوزارة إلى أنه سيتم تسليم التصاريح غدا الثلاثاء من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.