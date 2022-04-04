الاتحاد الأوروبي يقر موازنة فلسطين خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنأكد مكتب الإعلام والاتصال في ممثلية الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الاثنين، أن الموازنة الأوروبية المالية المخصصة للفلسطينيين ستُعتمد خلال أيام.وأوضح مدير المكتب شادي عثمان أن إقرارها في مراحله الأخيرة، لافتاً إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول قيمتها، إلا أن النقاش حولها داخل البنوك حالياً يؤكد قرب إقرارها.وتقر الميزانية عادة لأربع سنوات مقبلة، حيث يجري العمل بها طوال هذه السنوات.وحول الحديث الدائر عن خلافات داخل الاتحاد في شأن اعتماد الميزانية، طمأن عثمان المستفيدين من اعتماد الموازنة قريباً، معللاً باختلاف وجهات النظر حول الأمر.