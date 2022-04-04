شبان يستهدفون مركبات المستوطنين جنوب شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطناستهدف مجموعة من الشبان، عصر اليوم الاثنين، مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق نابلس.وأفادت مصادر محلية بأن مركبة للمستوطنين تضررت جراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "شيلو"، وتحطيم زجاجها.وتقع مستوطنة "شيلو" جنوب قرية قريوت، وهي من كبرى المستوطنات في الضفة والتي يعتبرها الاحتلال من المستوطنات المقدسة وتحتوي على عدة كنس يهودية.ويحاول الاحتلال بشتى الطرق السيطرة على التلال والأراضي الزراعية المحيطة بمستوطنة شيلو في محاولة منه لزيادة التمدد الاستيطاني ومنع دخول الفلسطينيين لأراضيهم.كما يتشبث الفلسطينيون وأهالي قريوت بشتى الطرق بحقهم في أراضي القرية المسروقة، وأن يثبتوا للاحتلال أنهم اصحاب حق، وقد نجحوا في أكثر من قضية من خلال استعادة حوالي 800 دونم مزروع بالزيتون وعادت لأصحابها خلال آخر 5 سنوات.