جبهة النضال: ارتفاع الأسعار سيزيد من معاناة شعبنا بغزة

رام الله - دنيا الوطناستنكر محمود الزق عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى، ما أسماه "حالة الجشع من قبل التجار فى ظلال شهر رمضان المبارك وزيادة ارتفاع أسعار السلع".وقال الزق في تصريح وصل "دنيا الوطن": "شعبنا في قطاع غزة يعاني نتيجة تفشى البطالة وحالات الفقر الشديد والأوضاع الاقتصادية الصعبة، ورتفاع الأسعار سيزيد من معاناة المواطنين".وأكد الزق على ضرورة وقف اجراءات رفع الأسعار على السلع الأساسية فى قطاع غزة والتى تأتي فى لحظة يعاني فيها المواطنين من حالة حصار وبؤس وفقر شديد تشمل الغالبية الساحقة من المواطنين وذلك بفعل البطالة التي تجاوزت كل حدود الأرقام القياسية.وأضاف: "سبب رفع الأسعار يأتى فى سياق رفع الضرائب على السلع الاساسية والمواطن البائس هو من يتحمل تداعيات رفع الأسعار رغم أن حالة البؤس والفقر التى تغمر قطاع غزة وأن شعبنا فى قطاع غزة نتيجة تفشى البطالة وحالات الفقر الشديد والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار سيزيد من معاناة أبناء شعبنا لتوفير حياة كريمة لهم".