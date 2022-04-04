دولي

زيلينسكي يزور مدينة بوتشا

زيلينسكي يزور مدينة بوتشا
فلوديمير زيلينسكي في بوتشا
رام الله - دنيا الوطن
زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مدينة بوتشا التي زعمت وسائل إعلام غربية أن الجيش الروسي ارتكب جرائم فيها.

وخلال زيارته، رد زيلينسكي على سؤال حول إمكانية بحث السلام مع روسيا بالقول: "نعم (أعتقد أنه من الممكن مناقشة السلام مع روسيا)، لأن أوكرانيا يجب أن تجد السلام. نحن في أوروبا القرن الحادي والعشرين".

وأضاف الرئيس الأوكراني "سنواصل جهودنا الدبلوماسية والعسكرية" لحل الأزمة، مشيرا إلى أنه "كلما طال أمد عملية التفاوض من قبل روسيا، كلما كان الأمر أسوأ بالنسبة لهم".

أخبار ذات صلة

وصول نحو 600 ألف نازح إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا

وصول نحو 600 ألف نازح إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا

ليتوانيا تخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا

ليتوانيا تخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا

لافروف يصف اتهام القوات الروسية بقتل مدنيين في بوتشا بـ&#34;الهجوم الوهمي&#34;

لافروف يصف اتهام القوات الروسية بقتل مدنيين في بوتشا بـ"الهجوم الوهمي"

بعد التقارب مع تركيا.. وزير الخارجية الإسرائيلي يزور اليونان غدًا

بعد التقارب مع تركيا.. وزير الخارجية الإسرائيلي يزور اليونان غدًا

وكالة الفضاء الروسية للناتو: نحن نراقبكم خذوا ذلك بعين الاعتبار

وكالة الفضاء الروسية للناتو: نحن نراقبكم خذوا ذلك بعين الاعتبار

ماكرون يدعو إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أحداث &#34;بوتشا&#34;

ماكرون يدعو إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد أحداث "بوتشا"

عقب فوزه بالانتخابات.. &#34;رئيس صربيا&#34; يسعى للمحافظة على علاقة الصداقة مع روسيا

عقب فوزه بالانتخابات.. "رئيس صربيا" يسعى للمحافظة على علاقة الصداقة مع روسيا

الخارجية الإيرانية: نجاح محاولات إحياء الاتفاق النووي يعتمد على قرار واشنطن السياسي

الخارجية الإيرانية: نجاح محاولات إحياء الاتفاق النووي يعتمد على قرار واشنطن السياسي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة عن شهر يناير 2022

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة عن شهر يناير 2022

قنيطة: سلطات الاحتلال ترتكب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين الأطفال بالسجون

قنيطة: سلطات الاحتلال ترتكب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين الأطفال بالسجون

شبان يستهدفون مركبات المستوطنين جنوب شرق نابلس

شبان يستهدفون مركبات المستوطنين جنوب شرق نابلس

مهجة القدس: الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (33) على التوالي

مهجة القدس: الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (33) على التوالي

قوات الاحتلال تعتقل شابًا جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شابًا جنوب بيت لحم

عشية يوم الطّفل الفلسطينيّ...الاحتلال الإسرائيليّ اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام2015

عشية يوم الطّفل الفلسطينيّ...الاحتلال الإسرائيليّ اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام2015

فتح: عربدة سلطات الاحتلال في رمضان ممنهجة ومدروسة وتنذر بتفجير الأوضاع

فتح: عربدة سلطات الاحتلال في رمضان ممنهجة ومدروسة وتنذر بتفجير الأوضاع

رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع مدير الشرطة قضايا المقاولين

رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع مدير الشرطة قضايا المقاولين

منوعات

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ&#34;المايوه&#34;

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ"المايوه"

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل &#34;أنا مبحبش الحشمة&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل "أنا مبحبش الحشمة"

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج "رامز موفي ستار"

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل "دنيا تانية"

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

عربي

مستشارة الأسد: الكثير من السوريين يرغبون بالقتال إلى جانب روسيا من باب رد الجميل

مستشارة الأسد: الكثير من السوريين يرغبون بالقتال إلى جانب روسيا من باب رد الجميل

مصرع 12 شخصا وإصابة 4 آخرين بحادث سير في ولاية نهر النيل شمالي السودان

مصرع 12 شخصا وإصابة 4 آخرين بحادث سير في ولاية نهر النيل شمالي السودان

لأول مرة منذ 3 أشهر.. سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة غرب اليمن

لأول مرة منذ 3 أشهر.. سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة غرب اليمن

وزير الاقتصاد التونسي يعلن التوجه نحو رفع أسعار المحروقات

وزير الاقتصاد التونسي يعلن التوجه نحو رفع أسعار المحروقات