زيلينسكي يزور مدينة بوتشا

رام الله - دنيا الوطنزار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مدينة بوتشا التي زعمت وسائل إعلام غربية أن الجيش الروسي ارتكب جرائم فيها.وخلال زيارته، رد زيلينسكي على سؤال حول إمكانية بحث السلام مع روسيا بالقول: "نعم (أعتقد أنه من الممكن مناقشة السلام مع روسيا)، لأن أوكرانيا يجب أن تجد السلام. نحن في أوروبا القرن الحادي والعشرين".وأضاف الرئيس الأوكراني "سنواصل جهودنا الدبلوماسية والعسكرية" لحل الأزمة، مشيرا إلى أنه "كلما طال أمد عملية التفاوض من قبل روسيا، كلما كان الأمر أسوأ بالنسبة لهم".