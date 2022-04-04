عربي

لأول مرة منذ 3 أشهر.. سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة غرب اليمن

لأول مرة منذ 3 أشهر.. سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة غرب اليمن
توضيحية
دخلت سفينتان محمّلتان بالوقود لأول مرة منذ 3 أشهر إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين غرب اليمن، حسبما أعلنت سلطات صنعاء، وذلك في إطار هدنة بدأت السبت وتستمر شهرين.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن وخصوصا العاصمة صنعاء أزمة وقود خانقة منذ أشهر. ويتهم الحوثيون التحالف بقيادة السعودية الذي يفتش السفن منعا لتهريب السلاح للحوثيين، باحتجاز ناقلات الوقود منذ بداية العام.

وقالت "شركة النفط اليمنية" التابعة لسلطة الحوثيين في بيان اليوم الاثنين: "وصلت الآن إلى ميناء الحديدة سفينة البنزين قيصر بعد احتجازها لمدة 32 يوما فيما لا تزال سفينتا بنزين إسعافيتين بمنطقة احتجاز التحالف".

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن وصول سفينة أخرى تحمل اسم "سيبلاندر سافير" وذلك "بعد احتجازها لمدة 88 يوما".

وتقود السعودية منذ 2015 التحالف العسكري دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تخوض نزاعا داميا ضد الحوثيين منذ منتصف 2014، في حرب قتل وأصيب فيها مئات الآلاف وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

والسبت دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد حيز التنفيذ، بحسب ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ. 

وتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014، بينما يسيطر التحالف العسكري على الأجواء اليمنية.

أخبار ذات صلة

وزير الاقتصاد التونسي يعلن التوجه نحو رفع أسعار المحروقات

وزير الاقتصاد التونسي يعلن التوجه نحو رفع أسعار المحروقات

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

الحكومة اللبنانية تُعلن إفلاس الدولة ومصرفها المركزي

الحكومة اللبنانية تُعلن إفلاس الدولة ومصرفها المركزي

غرق 100 مهاجرٍ غادروا ليبيا عبر البحر المتوسط

غرق 100 مهاجرٍ غادروا ليبيا عبر البحر المتوسط

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي

الكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي

صادرات العراق من النفط تحقق أعلى إيراد مالي منذ 50 عاما

صادرات العراق من النفط تحقق أعلى إيراد مالي منذ 50 عاما

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال النقل البحري

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال النقل البحري

وفد أمني إسرائيلي يزور السودان سرًا والتقى البرهان

وفد أمني إسرائيلي يزور السودان سرًا والتقى البرهان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مهجة القدس: الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (33) على التوالي

مهجة القدس: الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (33) على التوالي

قوات الاحتلال تعتقل شابًا جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شابًا جنوب بيت لحم

عشية يوم الطّفل الفلسطينيّ...الاحتلال الإسرائيليّ اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام2015

عشية يوم الطّفل الفلسطينيّ...الاحتلال الإسرائيليّ اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام2015

قنيطة: السماح بالزيارات لأسرى غزة ومنع البعض من شأنه توتير الأوضاع مجدداً في السجون

قنيطة: السماح بالزيارات لأسرى غزة ومنع البعض من شأنه توتير الأوضاع مجدداً في السجون

فتح: عربدة سلطات الاحتلال في رمضان ممنهجة ومدروسة وتنذر بتفجير الأوضاع

فتح: عربدة سلطات الاحتلال في رمضان ممنهجة ومدروسة وتنذر بتفجير الأوضاع

رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع مدير الشرطة قضايا المقاولين

رئيس اتحاد المقاولين يبحث مع مدير الشرطة قضايا المقاولين

أبو غوش يحذر من مخططات الاحتلال وتنفيذها على يد المستوطنين خلال شهر رمضان

أبو غوش يحذر من مخططات الاحتلال وتنفيذها على يد المستوطنين خلال شهر رمضان

&#34;الديمقراطية&#34; تحذّر مما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي وتدعو للتوحد في الميدان

"الديمقراطية" تحذّر مما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي وتدعو للتوحد في الميدان

منوعات

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ&#34;المايوه&#34;

شاهد: تصريحات نارية لمنة عرفة حول ظهورها الأخير بـ"المايوه"

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

هل إنفصلت ياسمين صبري عن زوجها أبو هشيمة؟

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

حلا شيحة تخطف الأنظار بأول إطلالة لها بشهر رمضان

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل &#34;أنا مبحبش الحشمة&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل "أنا مبحبش الحشمة"

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل عنيف من أول ضحية في برنامج "رامز موفي ستار"

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

فنان مصري يكشف أسباب خروج دنيا سمير غانم من دراما رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد: الجمهور يهاجم سمية الخشاب بسبب تغريدتها الأخيرة عن شهر رمضان

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل &#34;دنيا تانية&#34;

شاهد كيف تجاهلت مي سليم قرار إيقاف مسلسل "دنيا تانية"

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

شاهد كيف أصبحت الطفلة هدية بعد 15 عام في مسلسل باب الحارة

عربي

لأول مرة منذ 3 أشهر.. سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة غرب اليمن

لأول مرة منذ 3 أشهر.. سفينتا وقود تدخلان ميناء الحديدة غرب اليمن

وزير الاقتصاد التونسي يعلن التوجه نحو رفع أسعار المحروقات

وزير الاقتصاد التونسي يعلن التوجه نحو رفع أسعار المحروقات

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

الأردن يشارك بتهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا

غرق 100 مهاجرٍ غادروا ليبيا عبر البحر المتوسط

غرق 100 مهاجرٍ غادروا ليبيا عبر البحر المتوسط