دولي

ليتوانيا تخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا

ليتوانيا تخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات ليتوانيا تخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الليتواني غابريلوس لانسبيرغيس. 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله: "لقد قررت حكومة ليتوانيا تقليص التمثيل الدبلوماسي. سيضطر سفير روسيا الاتحادية إلى مغادرة ليتوانيا"، إلى جانب قرار الحكومة إغلاق القنصلية الروسية في مدينة كلايبيدا.

وأضاف الوزير أن السفير الليتواني لدى موسكو سيعود إلى فيلنيوس في أقرب وقت، أما سفير ليتوانيا في أوكرانيا فسيعود إلى عاصمتها كييف.

وعلم سابقا أن السلطات الليتوانية علقت قبول شركات أجنبية من روسيا في ليتوانيا، وهو قرار بررته وزيرة الاقتصاد الليتوانية أوشرينه أرمونايتي بمخاوف السلطات من إمكانية تسلل أشخاص لا يدينون بولاء للجمهورية.

كما أعلنت الوزيرة أن الشركات الدولية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات لن تستطيع الانتقال من روسيا إلى ليتوانيا بسبب وقوع قطاع تكنولوجيا المعلومات في روسيا "تحت مراقبة الاستخبارات". 

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