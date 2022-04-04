بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء
أعلنت وزارة الداخلية في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.
وذكرت وزارة الداخلية، أن السفر سيكون للحافلات: الثانية، والثالثة، والرابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/16)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/14).
ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
ودعت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
كشف أسماء المسافرين للتحميل اضغط هنا
كشف جوازات مصرية للتحميل اضغط هنا
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