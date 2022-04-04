بعد التقارب مع تركيا.. وزير الخارجية الإسرائيلي يزور اليونان غدًا

رام الله - دنيا الوطنقالت إذاعة (كان)، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، سيقوم يوم غدٍ بزارة خاطفة لليونان.وحسب الإذاعة، فإن لابيد سيجتمع خلال زيارته برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ونظيريه اليوناني نيكوس داندياس، والقبرصي يوانيس كاسوليديس، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا في نهاية الاجتماع.ويُعتقد أن الهدف من الزيارة، طمأنة الدولتين الصديقتين من تداعيات التقارب الحاصل بين إسرائيل وتركيا، وضمهما الى المساعي الإسرائيلية؛ لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، إضافة إلى دفع مشاريع الغاز الطبيعي المشتركة للدول الثلاث.يذكر أن لابيد، كان قد استضاف في النقب الأسبوع الماضي وزراء خارجية من الدول العربي المشاركة في اتفاقيات إبراهيم، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي؛ حيث تقرر عقد اجتماع سنوي لهذا المنتدى.